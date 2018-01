Autorin Ronja von Rönne begeistert Kalscheuer-Schüler

Ronja von Rönne gab sich in Traunstein die Ehre. − Foto: Schule Ronja von Rönne gab sich in Traunstein die Ehre. − Foto: Schule



Bereits zum zweiten Mal gab sich die junge, deutschlandweit bekannte Autorin Ronja von Rönne in Traunstein die Ehre und las aus ihrem aktuellen Buch ("Heute ist leider schlecht") vor den begeisterten Schülern der Privatschulen Dr. Kalscheuer. Von Rönne, Bloggerin, Journalistin, Schriftstellerin und Moderatorin, die in Grassau aufwuchs und nun in Berlin wohnt, veröffentlichte 2017 ihr zweites Buch mit einer Auswahl ihrer besten Kolumnen aus ihrer Zeit bei der "Welt am Sonntag" und ihrem Blog "Sudelheft" sowie brandneuen Texten. Sie begeisterte die interessierten Schüler mit ihren kurzweiligen und mitunter provokanten Texten wie "Conni hat Aids". Hier vergleicht von Rönne das Leben der Heldin einer Kinderbuch-Reihe mit ihrem eigenen.

Immer wieder bezog von Rönne die rund 150 Schüler geschickt in die Lesung mit ein, sorgte damit für Aufmerksamkeit und erntete viele Lacher. Nach der Lesung standen die Schüler Schlange, konnten von Rönnes aktuelles Werk erwerben und sich sogleich signieren und mit einer Widmung versehen lassen. − red

Ausführlich berichten Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerische Rundschau in ihren Ausgaben von Freitag, 19. Januar 2017.