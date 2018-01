Unfall auf schneeglatter Straße: Zwei Insassen verletzt

Mit der Beifahrerseite seines Golf Cabrios rutschte der 20-jährige Traunreuter in einen entgegenkommenden Opel. − Fotos: FDL/BeMi Mit der Beifahrerseite seines Golf Cabrios rutschte der 20-jährige Traunreuter in einen entgegenkommenden Opel. − Fotos: FDL/BeMi



Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Mittwochabend bei dichtem Schneetreiben in der Nähe von Haßmoning. Um 17.25 Uhr war ein 20-jähriger Traunreuter mit seinem VW Golf Cabrio von Truchtlaching kommend in Richtung Haßmoning unterwegs. Kurz vor Haßmoning kam er aufgrund Schneeglätte ins Schleudern und prallte mit der Beifahrerseite in einen entgegenkommenden Opel.

Der Unfallverursacher und der Beifahrer im Opel wurden dabei leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 11000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Steiner Feuerwehr mit 20 Mann vor Ort. − red