Lustige "Zamgeberei" zum Jubiläum

Nach 15-jähriger Pause findet zum 40-jährigen Bestehen des Faschingsvereins So Halunke aus Waging (Landkreis Traunstein) am Samstag, 20. Januar, eine große Faschingshochzeit statt: Braut "Jasmine" und Bräutigam "Hironimus"geben sich nach langen Vorbereitungen das befristete Ja-Wort. Ab 10 Uhr können die Gäste beim Unterwirt, beim Egger oder beim Bräukeller in Waging zur Morgensuppe einkehren. Gegen 12.30 Uhr findet der Umzug durch den Ort mit der Waginger Faschingsmusi statt, um 13 Uhr erfolgt die lustige "Zamgeberei" am Marktplatz. Alle Faschingsfreunde sind eingeladen, mitzufeiern. Für alle Gäste gilt natürlich: Mannaleid und Weiberleid tauschen die Gewänder, so wie es sich bei einer richtigen Faschingshochzeit gehört. − vsMehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Südostbayerischen Rundschau