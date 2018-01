FDP verstärkt Kreisvorstand, Buggisch bleibt Vorsitzender

Dr. Walter Buggisch. − Foto: FDP Dr. Walter Buggisch. − Foto: FDP



Kreisvorsitzender der Freien Demokraten (FDP) im Landkreis Traunstein bleibt Dr. Walter Buggisch (48) aus Bergen. Verstärkt wird die Vorstandschaft durch Eduard Gruber aus Schleching als stellvertretender Vorsitzender (Wiederwahl), Gabriele Liebetruth aus Traunreut als Schatzmeisterin (Wiederwahl), Christian Schunck aus Obing (Spitzenkandidat für die Bezirkstagswahl) als Schriftführer sowie Johannes Ostermaier aus Obing und Bettina Buggisch aus Bergen als Beisitzerin.

"Wir haben uns vorgenommen, den politischen Dialog mit den Bürgern weiter zu intensivieren. Hierzu werden wir in Südostoberbayern auch regelmäßige Veranstaltungen vor Ort anbieten", so Dr. Buggisch. Alle Mitglieder des neuen Vorstandes wurden in der Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes in Stein a.d. Traun jeweils ohne Gegenstimmen gewählt. − red