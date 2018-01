Hochwasserschutz an der Alz: Planungen verschieben sich

Beim Juni-Hochwasser 2013 war die einzige Zufahrt zur Pechlerau von der Alz überschwemmt. Die Anwohner dieses Stadtteils und der gegenüber liegenden Saliterau sind vom Hochwasser am stärksten betroffen. −Archivfoto: cl Beim Juni-Hochwasser 2013 war die einzige Zufahrt zur Pechlerau von der Alz überschwemmt. Die Anwohner dieses Stadtteils und der gegenüber liegenden Saliterau sind vom Hochwasser am stärksten betroffen. −Archivfoto: cl



Die Vorplanungen für einen Hochwasserschutz an der Alz in Trostberg ziegen sich seit viele Jahren hin. Das Wasserwirtschaftsamt legte vor einem Jahr dem Trostberger Stadtrat einen Vorentwurf vor. Die Räte sprachen sich einhellig für die Aufweitung der Alz auf Höhe der Pechlerau und für zusätzliche Mauern und einen kleinen Damm (auch in der Saliterau) aus und baten die Behörde, die Planungen mit Hochdruck voranzutreiben. Doch in diesem Jahr ist es erneut zu zeitlichen Verschiebungen im Projektablauf gekommen. Der Grund: vorgezogene naturschutzfachliche Prüfungen.

Walter Raith, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein, erklärte auf Nachfrage der Heimatzeitung, dass im Januar 2017 unmittelbar nach der Stadtratssitzung in Trostberg mit der Entwurfs- und Genehmigungsplanung begonnen worden sei. "Neben der technischen Objektplanung stellt heutzutage die naturschutzfachliche Planung einen wesentlichen Schwerpunkt dar, denn die technische Planung muss die Ergebnisse der naturschutzfachlichen Prüfung berücksichtigen." Dieser Schritt sei aber auch vom zeitlichen Aspekt nicht umsonst. Denn Ungenauigkeiten bei der naturschutzfachlichen Bewertung in einem späteren Verfahrensschritt könnten das ganze Projekt um Jahre zurückwerfen.

So sei im Januar 2017 eine faunistische und floristische Kartierung in Auftrag gegeben worden, berichtet Raith. Ab Juli wurden zusätzliche Kartierungen vorgenommen. Das Vorkommen der Haselmaus, eines Käfers namens Eremit, des Scharlachkäfers, der Gebänderten Kahnschnecke, von Höhlenbrütern und Fledermäusen an der Alz wurde untersucht. Falls diese Tierarten gefunden werden, müssten die Umsetzungsvarianten des Hochwasserschutzes noch einmal abgewägt werden. In Trostberg konnten die genannten Tierarten aber nicht nachgewiesen werden. Und so wurde am 10. November die technische Planung vergeben. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung soll nach dem jetzigen Zeitplan im September 2018 abgeschlossen sein.

Mehr darüber lesen Sie am Freitag, 19. Januar 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.