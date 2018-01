Arbeitnehmer wollen ihren Teil vom Kuchen

Sechs Prozent mehr Lohn und flexiblere Arbeitszeiten mit einer sozialen −F.: Traup Sechs Prozent mehr Lohn und flexiblere Arbeitszeiten mit einer sozialen −F.: Traup



"Wenn die Wirtschaft brummt, ist es nur gerecht, wenn wir auch gute Löhne haben." Unter diesen Leitsatz stellte Christian Naß, Bevollmächtigter der Industriegewerkschaft (IG) Metall in Rosenheim, die Forderungen der Gewerkschaft in der aktuellen Auseinandersetzung um einen neuen Tarifvertrag vor etwa 150 Beschäftigten, die am Donnerstag zwischen 9 und 10 Uhr für einen Warnstreik die Arbeit niedergelegt hatten. Die Linde-Beschäftigten, einige ehemalige Kollegen und Beschäftige von BSH in Traunreut hatten sich vor dem Verwaltungsgebäude bei Linde in Schalchen bei leichtem Schneefall versammelt.

"Wenn wir gute Löhne haben, kurbeln wir die Wirtschaft an", fuhr Naß fort. "Sechs Prozent sind nicht zu viel gefordert. Denn bei der Rendite der Unternehmen sind zehn, elf oder zwölf Prozent gang und gäbe", verdeutliche der Gewerkschaftler. Naß betonte, dass es sich bei der 28-Stunden-Forderung nicht um eine Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich handelt. Vielmehr wolle die Gewerkschaft flexiblere Arbeitszeiten einführen. Damit sollten die Beschäftigten die Möglichkeit haben, ihre Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden zu reduzieren. Jedoch müssten sie dann auch einen entsprechenden Lohnverzicht in Kauf nehmen.



150 Linde-Beschäftigte demonstrieren in Schalchen für höheren Lohn und flexiblere Arbeitszeiten. 150 Linde-Beschäftigte demonstrieren in Schalchen für höheren Lohn und flexiblere Arbeitszeiten.



Außerdem, so erläuterte er die Forderung der IG Metall für die laufenden Lohnverhandlungen, solle es möglich sein, in "besonderen Lebenssituationen" die Arbeitszeit auf 28 Stunden zu verkürzen: Wenn Beschäftigte mehr Zeit für ihre Kinder haben möchten oder wenn sich Menschen um zu pflegende Angehörige kümmern. Die Unternehmen müssten dann die reduzierte Arbeitszeit akzeptieren, und als Ausgleich für das geringe Entgelt fordert die IG Metall 200 Euro zusätzlich pro Monat. − wtMehr Lesen Sie in der Freitagsausgabe von Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger/Alt-Neuöttinger Anzeiger