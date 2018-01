k1-Leiter Thomas Kazianka verlässt die Stadt Traunreut

Thomas Kazianka hört offiziell Ende Februar im k1 auf. − Foto: Herbert Reichgruber Thomas Kazianka hört offiziell Ende Februar im k1 auf. − Foto: Herbert Reichgruber



Überraschend hört Thomas Kazianka Ende Februar als Leiter des Kultur- und Veranstaltungszentrums k1 in Traunreut (Lkr. Traunstein) auf. Er wechselt im Anschluss nach Gersthofen bei Augsburg. Er soll dort Nachfolger des Kulturreferenten Helmut Gieber werden.

Kazianka bestätigte dies am gestrigen Donnerstag spätnachmittags der Heimatzeitung und erklärte: "Mein Vertrag mit der Stadt Traunreut ist zum 28. Februar einvernehmlich aufgelöst."

Für den bisher in Salzburg lebenden Kazianka bedeutet die Stelle in Gersthofen einen Schritt auf der Karriereleiter nach oben. In Traunreut besuchen die kulturellen Veranstaltungen im k1 im Jahr 25000 Besucher, in Gersthofen sind es rund 70000. Die Stadthalle Gersthofen ist die zweitgrößte im Großraum Augsburg, und zu den Aufgaben des Kulturreferenten dort gehören zusätzlich die Stadtbibliothek, ein Ballonmuseum und die Betriebstechnik.

