Von Baiuvaren und bibbernden Lausbuben

Wiedererkennungs-Effekt: Von Anfang an schmückt diese Karte die Titelseite der Jahreshefte des "Vereins für Heimatpflege und Kultur Waginger See". Die Abbildung zeigt den Waginger Pfarrsprengel um das Jahr 1700. −Foto: Eder



Eine erquickliche Lektüre – sowohl historisch interessant als auch heimatgeschichtlich amüsant – ist das neue, mittlerweile 26. Jahresheft des "Vereins für Heimatpflege und Kultur Waginger See". Etwa ein Drittel der gut 100 Seiten widmet sich den Baiuvaren und den neuesten Erkenntnissen über ihre Herkunft, aber auch der Entwicklung des Baiuvarenmuseums, das derzeit neu gestaltet wird. Nicht zuletzt gibt es Erstaunliches und Lustiges zu lesen über einstige Waginger Originale und Geschichten vom Leben von anno dazumal.

"Es muss ja nicht alles bierernst sein, es war halt damals noch a gmiatlichere Zeit", meint Vorsitzender Alfons Schmuck zum letzten Teil des Jahresheftes. Da finden sich Geschichten von der einstigen Aglassinger Wirtschaft, von Jugendstreichen und schließlich von einer verhinderten Grab- und einer missglückten Festrede. Franz Patzelt erzählt, wie er und noch eine Reihe weiterer Lausbuben beim Schwarzfischen erwischt worden sind und deshalb ins Dienstzimmer der Waginger Landpolizei zitiert wurden, wo manche von ihnen "Rotz und Wasser geheult haben." Die Polizisten hatten ihnen nämlich mit dem Gefängnis gedroht. "Das waren noch Erziehungsmethoden", schreibt Patzelt und fügt an, dass es bedauerlich sei, dass es am Ort keine Polizeistation mehr gebe: "Für die Sicherheitslage im Land waren die Herren Polizisten seinerzeit schon sehr von Vorteil. Die grünen Männer fehlen heutzutage!" − heMehr lesen Sie am Samstag, 20. Januar, in der Südostbayerischen Rundschau.