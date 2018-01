Pittenharter ist erfolgreicher Unternehmensgründer

Während des Studiums eine Firma gründen? Für diese vier kein Problem (von links): Michael Heigl, Quirin Bichler, Yannik Markhoff und Edmond Isljami. Während des Studiums eine Firma gründen? Für diese vier kein Problem (von links): Michael Heigl, Quirin Bichler, Yannik Markhoff und Edmond Isljami.



Wenn Quirin Bichler in seinem alten Kinderzimmer in Pittenhart sitzt, wirkt er wie ein ganz normaler Student, der gerade zu Besuch bei seinen Eltern ist. Er trägt einen weiten Kapuzenpulli und eine Cap, in seinem Gesicht ein schelmisches Grinsen. Was man auf den ersten Blick nicht ahnt: Der 22-Jährige ist trotz seines jungen Alters bereits ein erfahrener Unternehmensgründer: Gemeinsam mit seinen Kommilitonen Yannik Markhoff aus Seligenstadt bei Frankfurt, Edmond "Eddy" Isljami aus Maintal bei Frankfurt und Michael Heigl aus Geretsried bei München hat er die Firma Cachazzle gegründet und produziert den gleichnamigen Longdrink.

Gymnasium, Uni, und dann rein in den ersten richtigen Job. So sah anfänglich der Plan des jungen Pittenharters aus, als er 2014 sein Abitur am Landschulheim Schloss Ising absolvierte. Danach zog es ihn nach Frankfurt am Main, er begann ein duales Studium in Eventmanagement und Marketing an der accadis Hochschule Bad Homburg. Im Sommer 2016 gründete er gemeinsam mit seinen Kommilitonen das Start-up Cachazzle.

Obwohl die vier Studenten die gleiche Hochschule besuchten, lernten sie sich erst im Sommer 2015 auf einer gemeinsamen Fahrt nach Köln richtig kennen. "Eddy hat damals in eine Facebookgruppe der Uni geschrieben, dass er am Tag darauf gerne einen Roadtrip nach Köln machen möchte – seine Freunde hätten ihm aber abgesagt und er hatte drei Plätze frei." Auf Edmond Isljamis Anfrage meldeten sich drei Leute: Yannik Markhoff, Michael Heigl und Quirin Bichler. Zu diesem Zeitpunkt ahnten sie noch nicht, dass sie ein Jahr später gemeinsam ein Unternehmen leiten werden.

Mehr dazu lesen Sie am Samstag, 20. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.