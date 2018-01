"Friederike" wirft alte Eiche über den Alzkanal

Diese mächtige Eiche hat das Sturmtief am Donnerstagabend über den Alzkanal in Trostberg geworfen. Die Bergung war kompliziert. − Foto: luh Diese mächtige Eiche hat das Sturmtief am Donnerstagabend über den Alzkanal in Trostberg geworfen. Die Bergung war kompliziert. − Foto: luh



Das Sturmtief "Friederike" hat einen sehr komplizierten Einsatz in Trostberg verursacht. Auf Höhe des Rentamtsplatzes war am Donnerstagabend eine alte Eiche umgestürzt. Der lange Stamm hatte sich quer über den Alzkanal gelegt. Weil der Riese mit einem Stammdurchmesser von 2,50 Metern so schwer ist, musste er mit Spezialgerät geborgen werden. Ein Kran und zwei Spezialfahrzeuge der Firma Blüml aus Unterneukirchen waren angerückt, um den doppelt mit Seilen gesicherten Baum mit Seilwinden aus dem Wasser zu ziehen. Die Arbeiten am Freitag zogen sich fast fünf Stunden hin.

"Dabei hatten wir noch Glück", sagte Xaver Diener, Leiter der Kraftwerke bei Alzkraftwerke Heider, auf deren Grund die Eiche stand. Wenn der Stamm ins Wasser gestürzt und abgetrieben wäre, hätte er große Schäden verursachen können. Dass die Eiche abgebrochen ist, führt Diener auf den starken Efeu-Bewuchs zurück, der den Baum geschwächt habe. In nächster Zeit werden die Alzkraftwerke Heider deshalb die Bäume am Kanal prüfen und nötigenfalls geschädigte Exemplare fällen. − luh