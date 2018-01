Lob für scheidenden k1-Manager – Nachfolger wird gesucht

"Das positive Image des k1 ist mit seiner Leistung verbunden", versicherte Bürgermeister Klaus Ritter zum Abschied von Kulturmanager Thomas Kazianka (im Bild). − Foto: hr "Das positive Image des k1 ist mit seiner Leistung verbunden", versicherte Bürgermeister Klaus Ritter zum Abschied von Kulturmanager Thomas Kazianka (im Bild). − Foto: hr



Die Nachricht vom Abschied von k1-Manager Thomas Kazianka hat am Freitag für Gesprächsstoff in der Stadt Traunreut und im Landkreis Traunstein gesorgt. Bürgermeister Klaus Ritter erklärte gegenüber der Heimatzeitung, dass der langjährige Mitarbeiter um eine einvernehmliche Auflösung seines Vertrages gebeten hatte: "Dem haben wir entsprochen."

Ritter lobte Kazianka: "Er hat eine super Arbeit geleistet und das k1 aufs heutige Niveau gehoben. Wir sind ihm enorm dankbar für seine Arbeit. Das positive Image des k1 ist mit seiner Leistung verbunden, das ist unbestritten."

Traunreuts Bürgermeister kündigte zudem an, schnell einen Nachfolger für die Leitung des derzeit erfolgreichsten Kultur- und Veranstaltungszentrums in der Region suchen zu wollen. Ritter erwartet sich vom Nachfolger auch neue Impulse.

Auf den 47-jährigen Kulturmanager Kazianka wartet in Gersthofen ein großes Aufgabenfeld. Er wird dort seine neue Stelle als designierter Nachfolger von Kulturreferent Helmut Gieber am 1. März antreten. Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle zeigte sich erfreut: "Thomas Kazianka passt perfekt zur Philosophie der städtischen Kunst- und Kulturszene. Er bringt ein Höchstmaß an Erfahrung mit und kennt die Szene wie nur wenige."

