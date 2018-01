Ärztehaus in der Innenstadt oder doch am Stadtrand?

Das ehemalige Möbelhaus "Mobile" in Mögling in ein Ärztehaus umzuwandeln, ist für die Stadtverantwortlichen nicht die erste Wahl. Sie wünschen sich die Laufkundschaft, die Arztpraxen mit sich bringen, für die Innenstadt. − Foto: luh Das ehemalige Möbelhaus "Mobile" in Mögling in ein Ärztehaus umzuwandeln, ist für die Stadtverantwortlichen nicht die erste Wahl. Sie wünschen sich die Laufkundschaft, die Arztpraxen mit sich bringen, für die Innenstadt. − Foto: luh



Das Gesprächsthema in Trostberg, das schon seit einiger Zeit die Gemüter erhitzt, ist die Einrichtung eines Ärztehauses. Nachdem das zunächst anvisierte Projekt, im Schloss Schedling Praxen für Haus- und Fachärzte zu installieren, aufgrund der bestehenden Vertragslage nicht umzusetzen war, hatten sich die interessierten Ärzte nach einer anderen geeigneten Immobilie umgesehen – darunter das ehemalige Möbelhaus "Mobile" in Mögling.

In Trostberg machen Gerüchte die Runde, wonach die Stadt ein Ärztehaus in Mögling verhindern wolle. Dies weist Bürgermeister Karl Schleid vehement zurück: "Davon kann nicht die Rede sein." Vielmehr bemühe sich die Stadt sehr darum, den Medizinern Alternativen für ein Ärztehaus in der Stadt aufzuzeigen. Genaueres dürfe er dazu nicht sagen, weil Grundstücksverhandlungen Persönlichkeitsrechte betreffen.

Zu der Möglichkeit, im ehemaligen Möbelhaus "Mobile" in Mögling ein Ärztehaus aufzuziehen, erklärt Schleid: "Das ist derzeit rechtlich nicht zulässig. Bei der Immobilie handelt es sich um ein Sondergebiet mit der Nutzung Möbelhaus. Um dies zu ändern, bedarf es der entsprechenden Beschlüsse, die in den jeweils zuständigen Gremien zu fassen sind. Grundsätzlich ist dieses Thema aber im Gesamtkomplex der städtebaulichen Entwicklung zu betrachten." Die Stadt habe sich im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) klar zu dem Ziel bekannt, die Innenstadt zu beleben. Ein wichtiger Aspekt dieses Konzeptes ist, eine Ansiedlung von innenstadtrelevanten Unternehmen in der Peripherie zu vermeiden.

"Arztpraxen bringen Laufkundschaft, und die brauchen wir in der Innenstadt", betont Schleid. Er räumt ein, dass das eine schwierige Gratwanderung sei. Gerade in einem solchen Abwägungsprozess gelte es, sehr viele Argumente zu bewerten und gegeneinander abzuwägen. "Die Aufgabe der Stadtverantwortlichen ist es, für die Allgemeinheit die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Und diese Aufgabe kann nicht aus dem Bauch heraus gelöst werden. Sollten sich mögliche Alternativen als ungeeignet oder nicht realisierbar erweisen und dann die Gefahr bestehen, dass die interessierten Ärzte ganz von Trostberg weggehen, muss man natürlich über Mögling sprechen." Dann müsste über das angesprochene baurechtliche Verfahren die Nutzungsänderung entsprechend behandelt werden. Für das Fitnessstudio, das im ehemaligen Möbelhaus eingezogen ist, hatte es eine solche Nutzungsänderung gebraucht. "Aber ein Fitnessstudio ist nicht unbedingt innenstadtrelevant", so Schleid.

