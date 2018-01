Serge Michel vor Box-Comeback und TV-Show-Debüt

Alle Hände fliegen hoch – und der Papa auch. Als Serge Michel bei der Aufzeichnung der RTL-Trampolin-Show "Big Bounce" am Start war, feuerten ihn seine Söhne Adam, Adrian und Timur an. −F.: Petko Alle Hände fliegen hoch – und der Papa auch. Als Serge Michel bei der Aufzeichnung der RTL-Trampolin-Show "Big Bounce" am Start war, feuerten ihn seine Söhne Adam, Adrian und Timur an. −F.: Petko



Endlich kann der "bayerische Scharfschütze" seinen vierten Profi-Kampf ins Visier nehmen. Sieben Monate Verletzungspause liegen hinter Boxer Serge Michel. Jetzt ist die gebrochene rechte Schlaghand wieder heil, und der 29-jährige Traunreuter fiebert dem Halbschwergewichts-Fight gegen den Bosnier Milos Karanovic am 3. Februar in Leipzig entgegen. Die Heimatzeitung hat sich beim "Bavarian Sniper" erkundigt, wie es ihm geht, und dabei erfahren, dass Serge Michel demnächst einen prominenten Auftritt in einer sportlichen RTL-Fernsehshow hat.

Michel hat es als Kandidat zu "Big Bounce – Die Trampolinshow" geschafft, die von Matthias Opdenhövel und Wolff-Christoph Fuss moderiert wird. Im Dezember fuhr er mit der ganzen Familie zu den Dreharbeiten nach Breda in Holland. Von 4000 Kandidaten waren 400 genommen worden. In den Qualifikations-Shows treten jeweils 80 Kandidaten an und kämpfen in einem gigantischen Trampolin-Parcours mit verschiedensten Hindernissen ums Weiterkommen.

Serge Michel ist also in jeder Beziehung wieder bereit für große Sprünge. Wie er bei "Big Bounce" abgeschnitten hat, kann man dann ab 26. Januar (immer freitags um 20.15 Uhr) auf RTL verfolgen.

Nachdem sich der 29-Jährige im erfolgreichen Heimkampf am 17. Juni in der Traunreuter TuS-Halle in der zweiten Runde die Hand gebrochen hat, ist er jetzt wieder ganz schmerzfrei. "Eigentlich wollte ich ja schon im Oktober wieder kämpfen, musste das Training aber sofort abbrechen, weil ich wieder Schmerzen hatte", berichtet der Traunreuter. "Der Bruch des dritten Mittelhandknochens war zum Glück kein komplizierter, ich musste nicht operiert werden. Aber es dauert eben, bis das komplett ausgeheilt ist."

Auf seine Ziele angesprochen sagt er: "Grundsätzlich ist es meine Devise, immer den nächsten Kampf so anzugehen, als wäre er der größte meines Lebens. Aber wenn es optimal läuft, will ich noch heuer um einen kleineren internationalen Verbandstitel kämpfen, um 2019 eine Chance auf einen Titelkampf zu bekommen. Ganz klar: Ich will Weltmeister werden."

Das ganze Interview lesen Sie am 20. Januar in der Heimatzeitung.