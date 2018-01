Bürgermeister-Aufstand in der Region gegen Volksbegehren

Der designierte Ministerpräsident Markus Söder bekam Post aus Tittmoning. Konrad Schupfner schrieb im Namen aller Bürgermeister der Region. − Foto: Born Der designierte Ministerpräsident Markus Söder bekam Post aus Tittmoning. Konrad Schupfner schrieb im Namen aller Bürgermeister der Region. − Foto: Born



Anstehende Landtagswahl, Umfragetief und zwei Volksbegehren mit regem Zulauf: Der designierte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist unter Zugzwang – sein Schwenk in Sachen "Flächenverbrauch in Bayern" damit taktisch umso mehr nachvollziehbar. Um den Grünen und ihrer erfolgreichen Mobilisierung für ein Volksbegehren gegen den Flächenfraß den Wind aus den Segeln zu nehmen, gilt es für ihn, das Thema selbst zu besetzen.

"Wir nehmen die Verpflichtung ernst, den Flächenverbrauch zu reduzieren", ließ Söder jetzt verlautbaren. Kurz zuvor hatte er den Vorstoß der Grünen noch verurteilt: Er richte sich "gegen Bürgermeister und Kommunen." Mit den nun angekündigten Maßnahmen gegen Flächenverbrauch wagt der Minister für Landesentwicklung und Heimat einen Spagat – und droht ins Visier der eigenen Kritik zu geraten.

In diese Wunde sticht jetzt der Appell aus dem Landkreis Traunstein: Im Namen aller Bürgermeister der Region warnt Sprecher Konrad Schupfner in einem offenen Brief an Söder und die Fraktionsvorsitzenden der Landtagsparteien vor den "drastischen Folgen einer Beschränkung des Flächenverbrauchs" und schlägt selbst einen Lösungsansatz vor.

