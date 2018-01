Traunreuter besteigen nach Abitur die Vulkangipfel Mittelamerikas

Alena Seehuber und Leopold Hintz erleben während ihrer sechsmonatigen Reise durch Mittelamerika den ein oder anderen Höhepunkt: Vier Vulkane haben sie bis jetzt schon bestiegen – und die Reise ist noch nicht zu Ende. Hier stehen die beiden auf dem Santa Ana in El Salvador in 2381 Metern Höhe. − Foto: privat Alena Seehuber und Leopold Hintz erleben während ihrer sechsmonatigen Reise durch Mittelamerika den ein oder anderen Höhepunkt: Vier Vulkane haben sie bis jetzt schon bestiegen – und die Reise ist noch nicht zu Ende. Hier stehen die beiden auf dem Santa Ana in El Salvador in 2381 Metern Höhe. − Foto: privat



Nach der Schule weg. Zwölf Jahre Pauken, Regeln, Vorschriften und Stress hinter sich lassen und einfach mal abschalten. So manch frisch gebackener Abiturient spielt mit einem solchen Gedanken. Alena Seehuber und Leopold Hintz haben dies in die Tat umgesetzt und die Vulkane Mittelamerikas erobert.

Der erste Vulkan war der Cerro Negro in Nicaragua. Eine Stunde dauerte der Anstieg, der ihnen auf 728 Metern Höhe einen atemberaubenden Ausblick auf die Vulkanlandschaft bescherte. Mit Spezialanzügen und zwei Brettern rutschten sie dann bei einer Art Schlittenfahrt, beim so genannten Vulcano Boarding, den Steilhang des Vulkans hinunter.

Den Acatenango in Guatemala bestiegen Alena und Leopold als zweiten Vulkan. "Das war schon eine andere Klasse", schwärmt Leopold von der einzigartigen Erfahrung. "Mit einem Kleinbus sind wir bis zum Fuß des Vulkans gebracht worden", erzählt Alena. Durch ihre Erfahrung auf Grund regelmäßiger Bergtouren waren sie gut vorbereitet. Trotzdem stellte die Besteigung des Acatenango die beiden vor eine besondere Herausforderung.

Schwieriger Aufstieg nach Lebensmittelvergiftung

Alena wurde erst einen Tag zuvor nach einer Lebensmittelvergiftung aus dem Krankenhaus entlassen und musste Antibiotika einnehmen. Da die Tour schon länger geplant war, konnten sie sie aber nicht mehr verschieben. "Wir haben beschlossen, das Beste daraus zu machen", so Alena.

Fünf Stunden dauerte der Anstieg bis zum Basiscamp, wo die beiden übernachteten, durch Kornfelder und Kiefernwälder hindurch, bis kaum noch Vegetation zu sehen war, verlief der anstrengende Anstieg. Das Highlight der Tour zeigte sich dann aber bei Nacht: Der aktive Nachbarvulkan Fuego bricht pausenlos aus und schleudert Unmengen an Lava in die Luft.

