Fußgänger (25) von Transporter erfasst und schwer verletzt

Die Polizei nahm den Unfallhergang auf und analysierte die Unfallstelle. − Foto: FDL/BeMi Die Polizei nahm den Unfallhergang auf und analysierte die Unfallstelle. − Foto: FDL/BeMi



Ein 25-jähriger Mann, der am Samstagabend gegen 18.05 Uhr zu Fuß am Fahrbahnrand zwischen Seebruck und Gollenshausen unterwegs war, ist von einem Transporter erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 41-jährige Fahrer aus Pittenhart, der in die selbe Richtung unterwegs war, den dunkel gekleideten Mann auf der Staatsstraße 2095 auf Höhe Eßbaum/Burgham offenbar nicht gesehen. Der Außenspiegel des Transporters streifte den Fußgänger und verletzte ihn schwer.

Der 25-jährige Münchner wurde vom Notarzt erstversorgt und vom Rettungswagen in das Klinikum Traunstein gebracht. Die Feuerwehr aus Seebruck wurde zur Ausleuchtung und Verkehrslenkung zur Unfallstelle alarmiert. Diese war mit 15 Mann im Einsatz. Am Transporter entstand nur geringer Sachschaden. Auch der Lenker blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete zur genauen Klärung des Sachverhalts ein technisches und ein unfallanalytisches Gutachten an. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. − red