Drei Lawinen in Südostbayern - Fünf Verschüttete gerettet

Bei drei Lawinenabgängen in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Rosenheim und Traunstein sind am Sonntag fünf Personen verschüttet worden. Ein Teil von ihnen konnte sich selbst retten, den weiteren half die Bergwacht, wie die Polizei mitteilte. Laut Warndienst herrscht in den gesamten bayerischen Alpen derzeit erhebliche Lawinengefahr mit der Warnstufe 3 von 5.

Nach starkem Schneefall in der Nacht zuvor waren im Lauf des Sonntags sowohl am 1808 Meter hohen Geigelstein in den Chiemgauer Alpen als auch am Zwiesel (1348 Meter) nahe Karlstein und dem 1619 Meter hohen Brünnstein im Mangfallgebirge Schneemassen in Richtung Tal gestürzt. Die Bergwacht-Retter mussten am Sonntag Schwerstarbeit leisten. Alle Verschütteten kamen zunächst in medizinische Behandlung. Laut Polizei vermuteten die Retter am späten Nachmittag keine weiteren Personen mehr unter den Lawinen. Der am Geigelstein verschüttete Skibergsteiger schwebt in Lebensgefahr.

Ein schwer verletzter Skibergsteiger nach Lawine am Geigelstein

Am späten Sonntagvormittag kam es auf der östlichen, also der Schlechinger Seite des Geigelsteins (Lkr. Traunstein) zum folgenschwersten Lawinenabgang – zwischen Wuhrstein- und Wirtsalm bei dem eine Person verschüttet wurde. Laut Polizei gelang es Wintersportlern, den Verschütteten schwerst verletzt aus den Schneemassen zu befreien und mit Wiederbelebungsmaßnahmen zu beginnen. Ein Großaufgebot an Bergwacht-Rettern rückte aus. Auch drei Helikopter – der Polizeihubschrauber Edelweiß 4, "Christoph 14" und der "Super Puma" der Bundespolizei – waren im Einsatz der erst um 16 Uhr beendet war.

Zwei Menschen aus Lawine am Brünnstein geborgen

Am Brünnstein nahe Oberaudorf (Lkr. Rosenheim) riss eine Lawine gegen 14 Uhr zwei Menschen mit. Rettungsmannschaften konnten die beiden ausfindig machen und retten. Die Verunglückten wurden in Krankenhäuser gebracht. Zum Grad der Verletzungen und zur Herkunft der Geretteten konnte das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd in Rosenheim bisher noch keine Angaben machen.

Zwei Skitourengeher am Zwiesel von Bergsteigern gerettet

Am Zwiesel sind am Sonntag gegen 10.30 Uhr zwei einheimische Skitourengeher in rund 1550 Metern Höhe zwischen der Alm und dem Gipfel beim Aufstieg von der Lawine erfasst und verschüttet worden. Einer der Männer wurde komplett von den Schneemassen begraben, der Zweite nur bis zu den Oberschenkeln. Weitere Skibergsteiger schafften es, den komplett Verschütteten, der auch noch gegen einen Baum gedrückt worden war, rasch zu orten und auszugraben. Beide Männer kamen weitgehend unverletzt davon, froren aber. Die Lawine hatte nach Angaben der Zeugen vor Ort eine Breite von rund 25 bis 30 Metern und eine Anrisshöhe von etwa 30 Zentimetern. Zur Rettung war ein Großaufgebot der Bergwachten sowie der Traunsteiner Rettungshubschrauber "Christoph 14" im Einsatz.

Lawinengefahr in Österreich: St. Anton in Tirol abgeschottet

Wegen hoher Lawinengefahr ist St. Anton am Arlberg im österreichischen Tirol nur noch sehr eingeschränkt erreichbar. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) stellten laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Sonntag den Zugverkehr in den Wintersportort ein. Die Behörden sperrten zudem sämtliche Zufahrtsstraßen.

Anders als im Schweizer Wintersportort Zermatt, der am Sonntag erneut nur noch aus der Luft erreichbar war, konnten Menschen in St. Anton den Ort zumindest noch verlassen. In einzelnen Zeitfenstern war eine Ausreise für Privatfahrzeuge mit Schneeketten und ausgewählte Busse möglich. Die Streckensperrungen sollten zunächst bis mindestens Montag dauern. Die ÖBB und der Tourismusverband Tirol West stellten Reisenden Ersatzunterkünfte bereit. − tt/fe/dpaBei weiteren Informationen wird nachberichtet.