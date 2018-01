300 Besucher feiern rauschende Faschingshochzeit

Auf dem Misthaufen am Huberhof in Niesgau schlossen Adelgunde Schmaizler aus Brislweissling und Weinbert Vernatsch aus Saufgai den Bund fürs Leben. − Fotos: ga Auf dem Misthaufen am Huberhof in Niesgau schlossen Adelgunde Schmaizler aus Brislweissling und Weinbert Vernatsch aus Saufgai den Bund fürs Leben. − Fotos: ga



Zeit is worn: Am Samstag wurde das g’schlamperte Verhältnis zwischen der g’schamigen Jungfer Adelgunde Schmaizler aus Brislweissling und ihrem Weinbert Vernatsch aus Saufgai endlich beendet. Auf dem Misthaufen am Huberhof vor der idyllischen Kulisse in Niesgau schlossen sie den Bund fürs Leben. Bis Aschermittwoch können die Jungvermählten ihr gemeinsames Glück noch genießen. Rund 300 illustre Gäste und Schaulustige durften Zeugen des traurigen Spektakels sein. Musste doch gegen den Willen der Braut nachgeholfen werden, damit sie endlich unter die Haube kommt.

Hier geht es zur Fotostrecke.

Die Hochzeitsgesellschaft hatte sich besonders fein herausgeputzt: Liebreizende Jungfrauen im figurbetonten "kleinen Schwarzen" und g’standene Mannsbilder im feschen Trachtenoutfit mischten sich unter die Gästeschar. Eingeladen waren auch der Jungfrauenbund sowie die einsamen und verlassenen Tanten aus Truchtlaching und natürlich die Verwandtschaft beiderseits des Brautpaars. Darunter auch ein "blaublütiger" Gast, der sich dem Faschingschronisten als König Ludwig vorstellte und angab, ein Verwandter der Braut zu sein.



Die Trauerzug-Musik Altenmarkt führte den Zug zum Misthaufen an. Das ganze Dorf war auf den Beinen, um mitzufeiern. Die Trauerzug-Musik Altenmarkt führte den Zug zum Misthaufen an. Das ganze Dorf war auf den Beinen, um mitzufeiern.



Allesamt hatten sich vor dem schön geschmückten Festsaal versammelt und vertrieben sich die Zeit bis zur Trauung bei Glühwein und Kaffee. Die Zweite Progoderin vom Huberhof hatte alles fest im Griff und blies zum Abmarsch. Nur eine fehlte: die Braut. Diese hatte es vorgezogen, in letzter Minute standesgemäß mit dem Traktor vorzufahren. Der wartende Bräutigam eilte ihr zum Empfang entgegen. Seine wunderschöne Braut, in einem Traum aus Spitze und einer zwölf Meter langen Schleppe war nun doch noch eingetroffen. Angeführt von der Trauer-Musik-Kapelle Altenmarkt ging es dann im Trauermarsch zum Ort des Geschehens.



Hochprozentiger "Messwein" gehörte zu diesem denkwürdigen Spektakel dazu. − Fotos: ga Hochprozentiger "Messwein" gehörte zu diesem denkwürdigen Spektakel dazu. − Fotos: ga



Mehr lesen Sie am Montag, 22. Januar 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.