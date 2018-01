Mit einer App die Stadt Traunreut kennen lernen

Die Stadt Traunreut kann man jetzt mit Hilfe einer App kennen lernen. − Foto: mix Die Stadt Traunreut kann man jetzt mit Hilfe einer App kennen lernen. − Foto: mix



Die Teilnehmer am P-Seminar im Fach Sozialkunde am Johannes-Heidenhain-Gymnasium haben sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Stadt Traunreut beschäftigt und eine App entwickelt, die den Namen "Traunreut Guide" trägt. Diese kann kostenlos im Applestore oder bei Google Play heruntergeladen werden.

Bei der Präsentation des P-Seminars in der Aula der Schule erläuterten die Gymnasiasten ausführlich, wie es zu der App kam. Ziel war es, dass die Stadt und ihre vielfältigen Angebote multimedial erfasst und jedem zugänglich gemacht werden sollten. Es gibt nun zu jedem erfassten Punkt in der Stadt eine Seite mit Bild und kurzer Textinformation und auf einer zweiten Seite eine Audiodatei mit dem Interview eines zuständigen Ansprechpartners.

Die Gruppe "Restaurants" des Seminars wollte die Vielfalt des Angebots in der Stadt darstellen und sprach mit den Wirten eines italienischen, griechischen, türkischen und vietnamesischen Lokals. Eine andere Gruppe befasste sich mit der Geschichte der Stadt und stellte in Interviews mit Josef Zupin, Fritz Bantscheff und Maria Hollmann dar, wie es den Menschen damals erging, die aus fremden Ländern nach Traunreut gekommmen sind und dabei waren, als die Stadt aufgebaut wurde. Im Bereich Bildung sind die verschiedenen Schularten der Stadt aufgeführt. Die Freizeitangebote umfassen das k1, das Stadtfest, das Jugendzentrum, die Stadtbücherei und den Wanderweg entlang der Traun, um auch die schöne Natur rund um die Stadt zu zeigen.



Bei einem Workshop mit Holger Mügge, dessen Firma Apps erstellt und einen Editor dafür entwickelt hat, lernten die Schüler, wie so etwas überhaupt funktioniert. Ein weiterer externer Partner war Danilo Dietsch von "Q3. Quartier für Medien.Bildung. Abenteuer". Unterstützt wurden die Schüler zudem von der Stadt Traunreut und dem Jugendzentrum.

