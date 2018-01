Messerstecher greift 15 Personen an - Einweisung in Psychiatrie

Ein 25 Jahre alter Mann ist in Grabenstätt mit einem Messer auf eine Menschengruppe losgegangen. −Symbolfoto: PNP/Archiv Ein 25 Jahre alter Mann ist in Grabenstätt mit einem Messer auf eine Menschengruppe losgegangen. −Symbolfoto: PNP/Archiv



Am Sonntag musste die Polizei Traunstein einen 25-jährigen Messerstecher, der in Grabenstätt (Landkreis Traunstein) bis zu 15 Personen in eine Rauferei verwickelte, zunächst ins Klinikum Traunstein bringen und anschließend ins ISK Wasserburg.

Nach polizeilichen Ermittlungen der Polizei ist der 25-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen mit einem Messer auf die anderen Personen losgegangen. Bei der Gegenwehr und Entwaffnung wurde der 25-jährige leicht verletzt. Die Polizei brachte den 25-Jähriger vorerst ins Klinikum Traunstein. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 25-Jährigen nur dadurch unter Kontrolle bringen, dass sie ihn fesselten. Auf dem Weg und im Klinikum Traunstein konnte der Mann nicht beruhigt werden, worauf er nach der Erstversorgung im Klinikum unter Polizeibegleitung ins ISK Wasserburg verbracht wurde.

Bei dem Angriff wurde noch eine weitere Person leicht im Gesicht verletzt. Diese wurde zur Erstversorgung ebenfalls ins Klinikum Traunstein verbracht und am selben Tag entlassen. Der 25-jährige darf sich neben der Einweisung ins ISK Wasserburg wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. − red