Auto landet kopfüber in Straßengraben und schließt Fahrer ein

Im zwei Meter tiefen Graben kam der Golf zum Liegen. Der Fahrer wurde dabei eingeschlossen und musste von der Feuerwehr und Polizei befreit werden. Fotos: FDL/AKI Im zwei Meter tiefen Graben kam der Golf zum Liegen. Der Fahrer wurde dabei eingeschlossen und musste von der Feuerwehr und Polizei befreit werden. Fotos: FDL/AKI



Großes Glück hatte ein Autofahrer am Montagmorgen, als er mit seinem Auto kopfüber im Straßengraben landete und dort eingeschlossen war. Er konnte die Polizei selbst verständigen und wurde nur leicht verletzt.

Am Montagvormittag gegen 9.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2095 in Höhe von Ising mit einem Pkw. Vermutlich weil er seine Geschwindigkeit den herrschenden Straßenverhältnissen nicht angepasst hatte verlor ein junger Golf-Fahrer, der in Richtung Seebruck unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Kurz nach der Abzweigung Richtung Ising drehte sich der Golf, kam von der Fahrbahn ab und landete dort etwa zwei Meter tiefer in einem kleinen Bach auf dem Dach. Der junge Fahrer konnte sich selbst nicht aus dem Fahrzeug befreien, allerdings noch eigenständig die Polizei verständigen.







Zufällig befanden sich im selben Moment ein Polizeibeamter und ein Mitarbeiter des Winterdienstes in der Nähe und befreiten den jungen Mann über die Heckklappe aus seinem Auto und übergaben ihn dem BRK.

Die Feuerwehr Ising und Seebruck waren vor Ort im Einsatz, die Feuerwehr Chieming befand sich auf der Anfahrt. Die Unfallstelle war für gut eine Stunde gesperrt. Über die Verletzungen des Mannes ist derzeit noch nichts bekannt. Die Polizei Traunstein nahm den Unfall auf. -red