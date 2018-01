Ein Goaßbandl für die pompöse Braut +++ Fotos

| Foto: vs - Foto: vs



Rund ging es bei der Faschingshochzeit, die der Verein So Halunke in Waging am See (Landkreis Traunstein) zu seinem 40-jährigen Bestehen ausrichtete. Nach Morgensuppe und aufmunternden Worten von Progoder Andi Heindl durften die pompöse Braut Jasmine und Bräutigam Hironimus von Hinterbrunzbislbach dann vornehm Platz in der eigens engagierten Kutsche nehmen, hinten dran zudem ein mühsam gebauter Kammertwagen mit all den Sachen, die Jasmine auf den Goaßbeidlbauernhof mitbringt.

Hier gehr's zur Fotostrecke:

Unter den Klängen der Waginger Faschingsmusi wurde die lustige Hochzeitsgesellschaft zum Marktplatz hinauf gespielt, wo es für die beiden mehr oder weniger ernst wurde. Der Progoder bat Brautpaar, Kranzlpaar mitsamt der buckligen Verwandtschaft auf die Bühne, auf der Pfarrer Kardinal Scheinheilig die Trauung übernahm. Mit einem protzigen Ring für den Bräutigam und einem rosaroten, mit Glitzersteinen und einer Glocke verzierten Goaßbandl für die Braut, wie es sich für die neue Goaß auf dem Goaßbeidlbauernhof schließlich gehört, wurde das Ganze besiegelt. Eine feucht-fröhliche Feier im Gasthaus Alpenblick in Weibhausen schloss an.