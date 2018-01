Traunsteiner Bahnhofsquartier wird noch attraktiver

Der "Postturm" wird von Grund auf saniert und nach Norden hin erweitert. So entstehen attraktive Geschäfts- und Büroflächen. Die Visualisierung zeigt, wie er einmal aussehen soll. − Foto: Hartinger Der "Postturm" wird von Grund auf saniert und nach Norden hin erweitert. So entstehen attraktive Geschäfts- und Büroflächen. Die Visualisierung zeigt, wie er einmal aussehen soll. − Foto: Hartinger



Das Traunsteiner Bahnhofsviertel wird deutlich attraktiver: Der alte "Postturm" wird saniert und zu attraktiven Geschäfts- und Büroflächen umgewandelt. Das alte Gebäude nördlich des im vergangenen Jahr angelegten Parkplatzes wird in den nächsten Wochen abgerissen. An seiner Stelle wird ein Geschäftshaus entstehen, das städtebauliche Akzente setzt.

Verantwortlich für die Aufwertung des Quartiers ist der Rosenheimer Unternehmer Michael Hartinger. "Wir investieren im Traunsteiner Bahnhofsviertel rund zwölf Millionen Euro", teilte Hartinger auf Anfrage der Heimatzeitung mit. Mitte Dezember wurde bereits das neue Parkareal mit 160 Stellplätzen für Pendler und Dauerparker in Betrieb genommen. Jetzt steht der Abriss des nördlich an der Wasserburger Straße sowie am Platz beim Gabelsbergerdenkmal gelegenen Wohnhauses unmittelbar bevor. Dort sollen in einem viergeschoßigen Neubau Büro- und Gewerbeflächen entstehen. Drittes Vorhaben ist der Umbau des aus den 1970er Jahren stammenden "Postturmes". − ko

