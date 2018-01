Fast 73000 Euro für Kriegsgräber gesammelt

An die 73000 Euro haben die Bürger im Landkreis Traunstein im Herbst für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gespendet. Das teilte der Vorsitzende der Vereinigten Krieger- und Soldatenkameradschaften des Chiem- und Rupertigaus, Michael Bernauer, in einem Gespräch mit der Heimatzeitung mit. Genau seien 72819,96 Euro zusammengekommen. Das sind um 1135 Euro mehr als im Jahr 2016. Unter anderem wird an Allerheiligen an den Zugängen zu den Friedhöfen gesammelt. In Traunstein und Trostberg übernahmen Soldaten der Bundeswehr diese Aufgabe. In vielen anderen Orten bitten Mitglieder der Krieger- und Soldatenkameradschaften um Spenden.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde 1919 gegründet, wird also nächstes Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern. Der gemeinnützige Verein erhält und betreut Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, insbesondere Soldatenfriedhöfe. Er pflegt die Gräber von mehr als 2,7 Millionen Kriegstoten der beiden Weltkriege in mehr als 800 Friedhöfen und Gedenkstätten in 46 Ländern. − ko