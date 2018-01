Zwei Frauen vergewaltigt und verletzt?

Heute war Prozessauftakt vor dem Landgericht Traunstein. − Foto: Traup Heute war Prozessauftakt vor dem Landgericht Traunstein. − Foto: Traup



Vergewaltigung und Körperverletzung an zwei Frauen (21 und 20 Jahre alt), die er in einem Chatforum kennengelernt hatte, liegen einem 33-Jährigen aus Schnaitsee vor dem Landgericht Traunstein zur Last. Vor der Zweiten Strafkammer mit Vorsitzendem Richter Erich Fuchs schwieg der Angeklagte am Montag zu den Vorwürfen von Staatsanwältin Veronika Ritz. Der Prozess wird am 29. Januar sowie am 5. und 9. Februar, jeweils um 9 Uhr, fortgeführt.

Die Verteidiger brachten zum Prozessauftakt einen von ihnen beauftragten Privatgutachter mit. Nach Worten von Dr. Thomas Schwarz feierte der 33-Jährige Mitte Juni 2017 kurz vor seinem Umzug in die Schweiz zu seiner Verlobten einen verlängerten Junggesellenabschied – auch mit "einigen Nasen Kokain". Schwarz zitierte aus Gesprächen mit dem Angeklagten: "Sex ist ein wesentlicher Teil seiner Lebensgestaltung." Ihm gegenüber habe der 33-Jährige von einvernehmlichen Sex mit beiden Nebenklägerinnen berichtet.

Laut Anklage fand der Schnaitseer die späteren Opfer über die Dating-App "Lovoo" am 15. beziehungsweise 17. Juni 2017 und verabredete sich mit ihnen kurzfristig über WhatsApp. Die erste Frau (21) holte er am 17. Juni nach Mitternacht mit dem Auto in Waldkraiburg ab. In seiner Wohnung kam es zu sexuellen Handlungen, mit denen die junge Frau anfangs einverstanden war. Bei seinen Schlägen und Bissen fing die 21-Jährige an zu schreien vor Schmerzen. Der Angeklagte soll einfach weitergemacht haben. Außerdem soll er das mutmaßliche Opfer auch mit einem T-Shirt gewürgt haben. − kdMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 23. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.