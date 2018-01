Vortrag in Trostberg: "Traumskitouren am Alpenhauptkamm"

Werner Müller zeigt am Dienstag , 23. Januar 2018, ab 20 Uhr im Trostberger Postsaal-Gewölbe Bilder von "Traumskitouren am Alpenhauptkamm". In einem Streifzug geht es von Ost nach West, beginnend in den Schladminger Tauern über die Hohen Tauern weiter in die Zillertaler- und Ötztaler Alpen. Von dort führt ein Abstecher in die Ortlergruppe und noch weiter in Richtung Westen in die Schweiz ins Oberalpgebiet und ins Wallis. Einzigartige Eindrücke, Landschaften und Situationen sind zu sehen. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse, DAV-Mitglieder zahlen einen ermäßigten Preis. − red/Foto: red