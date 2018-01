Muslim ersticht konvertierte Frau - "Vielleicht ist es so passiert"

Hamidullah M.(30), der eine 38-jährige Frau am 29. April 2017 auf offener Straße in Prien erstochen haben soll, mit seinem Verteidiger Harald Baumgärtl. − Foto: Kretzmer-Diepold Hamidullah M.(30), der eine 38-jährige Frau am 29. April 2017 auf offener Straße in Prien erstochen haben soll, mit seinem Verteidiger Harald Baumgärtl. − Foto: Kretzmer-Diepold



Niemand konnte den 30-jährigen Afghanen Hamidullah M. am Abend des 29. April 2017 vor einem Supermarkt in Prien aufhalten, als er 16-mal auf die 38 Jahre alte Farimah S. einstach. Die afghanische Staatsangehörige verblutete beim Transport in eine Klinik. Der Asylbewerber muss sich seit Dienstag wegen Mordes aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vor dem Schwurgericht Traunstein mit Vorsitzendem Richter Erich Fuchs verantworten.

Der Angeklagte berief sich am Dienstag über seinen Verteidiger Harald Baumgärtl aus Rosenheim auf sein Schweigerecht, behauptete dann aber, keine Erinnerung mehr an die Tat zu haben: "Vielleicht ist es so passiert. Aber es ist mir nicht bewusst." Der Prozess wird am 29. Januar sowie am 5. und 9. Februar, jeweils um 9 Uhr, fortgesetzt.

Nachdem sich der Angeklagte vor Gericht nicht äußern wollte, griff das Schwurgericht auf die Angaben vor dem psychiatrischen Gutachter Dr. Stefan Gerl vom Bezirksklinikum in Gabersee zurück. Diesem hatte der 30-Jährige erzählt, die zum Christentum konvertierte Frau, die er 2013 erstmals getroffen habe, habe "seinen Kopf kaputt gemacht" - weil sie dreimal forderte, seinen Glauben zu wechseln". Das habe ihn in der Arbeit beeinträchtigt: "Ich habe geweint." − kdMehr zu diesem Gerichtsprozess lesen Sie am Mittwoch in Ihrer Heimatzeitung.