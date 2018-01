Abrissbagger in der Au: Neuer Salinenpark dank anonymer Millionenspende

Bald endgültig Geschichte: Die Turnhallen des TV Traunstein werden abgerissen. − Foto: Wittenzellner Bald endgültig Geschichte: Die Turnhallen des TV Traunstein werden abgerissen. − Foto: Wittenzellner



Anfang Dezember war endgültig Schluss mit dem Sportbetrieb in den Turnhallen des TV Traunstein. Eine gut besuchte Abschiedsparty des Vereins im November und der letzte Heimkampf der Traunsteiner Ringer beendeten die Geschichte der Franz-Eyrich- und der anhängenden Kurt-Binder-Halle. In den kommenden drei Monaten werden sie abgerissen und weichen einem Salinenpark.

Am Dienstag rückten die Bagger mit Abrissschaufel und -greifer an und brachen erste Außenmauern der Hallen ab, die sich seit rund zwei Jahren im Eigentum der Stadt befinden. Ende März will man mit dem Abbruch fertig sein. Dann sollen die Stadtgärtner anrücken, ist doch auf dem Areal ein Salinenpark vorgesehen.

Das Projekt hatte überregional für Aufsehen gesorgt, weil ein anonymer Spender dafür über den Förderverein "Alt-Traunstein" eine Million Euro gespendet hat (wir berichteten mehrfach). Der TV hat seine neue Heimstatt künftig in der Turnhalle am Annette-Kolb-Gymnasium (AKG) Traunstein, an der derzeit eifrig gebaut wird und die Anfang 2019 fertig sein soll. − awi

