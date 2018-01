Pippo Pollina: Musik, die nicht mehr aus dem Ohr geht

Giuseppe "Pippo" Pollina glänzte an der Seite von Konstantin Wecker und Werner Schmidbauer. Am Donnerstag, 25. Januar, kehrt der sizilianische Vollblut-Liedermacher mit seinem Soloprogramm zurück und begeistert mit poetisch verpackten Protestliedern und lyrischen Balladen ab 20 Uhr die Besucher des k1 in Traunreut.

Ein Klavier, Gitarren, sein geliebtes Tamburello und verschiedene andere Instrumente begleiten sein unverkennbares Geflecht aus italienischen Texten, Melodien und Harmonien. Zusätzlich zu den Liedern erwarten das Publikum Geschichten, kurze Lesungen aus Pollinas Buch "Die zwei Inseln", in dem er eine Bilanz seiner 30-jährigen Musikgeschichte zieht, und Bilder aus Filmen, die die jüngste Geschichte geprägt haben. Unterstützt wird er von Adriana und Roberta Prestigiacomo sowie Anna Maria Sotgiu, drei junge und talentierte Sängerinnen, die zu den interessantesten Folk-Singer-Songwriterinnen in Sizilien gehören.

Karten gibt es beim Traunreuter Anzeiger, bei allen weiteren Vorverkaufsstellen, der k1-Ticket-hotline unter Tel. 0 86 69/85 74 44, im Internet unter www.k1-traunreut.de sowie an der Abendkasse. − red/Foto: Videa Palermo