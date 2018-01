Stefan Erdmann: Hommage an den Chiemgau

Seine Liebe zum Chiemgau, zu den Bergen, Wäldern, Flüssen und Seen, zu den Menschen und Traditionen, zeigt der Regisseur Stefan Erdmann in jeder einzelnen Aufnahme: Der Zweiteiler "Heimat 46° 48° N" ist eine Hommage an die Landschaften und an das Lebensgefühl der Region. Aus den beiden abendfüllenden Streifen hat der Filmemacher aus Übersee ein persönliches Best-of zusammengestellt, das er am Mittwoch, 24. Januar 2018, ab 20 Uhr in der "Theaterfabrik" in Traunreut bei einem live kommentierten Filmvortrag mit den Besuchern teilt. Die Filmreise beginnt in der Zeit um die Sonnenwende und führt durch sämtliche Schönheiten, die die unterschiedlichen Jahreszeiten zu bieten haben. Karten gibt es noch an der Abendkasse. − red/Foto: Erdmann