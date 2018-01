Lichtblick bei Siteco in Traunreut: Produktion kommt zurück

Nach dem Warnstreik in der vergangenen Woche vor dem Werkstor gab es am Dienstag nun positive Nachrichten für den Siteco-Standort Traunreut: Es werden 40 Arbeitsplätze weniger abgebaut. − Foto: hr Nach dem Warnstreik in der vergangenen Woche vor dem Werkstor gab es am Dienstag nun positive Nachrichten für den Siteco-Standort Traunreut: Es werden 40 Arbeitsplätze weniger abgebaut. − Foto: hr



Positive Nachrichten gibt es für die Siteco-Mitarbeiter in Traunreut (Landkreis Traunstein). Der Mutterkonzern Osram hat am Dienstag angekündigt, die Leuchten-Produktion der Geschäftseinheit LS in Deutschland zu konzentrieren und deshalb die Fertigung von Nové Zámky (Slowakei) nach Traunreut zu verlegen, gleichzeitig soll an diesem Standort auch die Logistik mit einem zentralen Lager gebündelt werden.

Nach dem im Juli 2017 angekündigten Abbau von 290 Arbeitsplätzen in Traunreut bedeutet diese Nachricht einen Lichtblick. Wie die Osram-Pressesprecher Stefan Schmidt und Jens Hack gegenüber der Heimatzeitung erklärten, reduziert sich damit der geplante Stellenabbau auf 209 Arbeitsplätze, nachdem zwischenzeitlich ein Interessensausgleich einen Abbau von 249 Arbeitsplätzen vorgesehen hatte: "Ein Großteil der Maßnahmen ist bereits umgesetzt, deshalb stehen nun nur noch 60 Stellen zur Disposition." Bei Siteco in Traunreut werden laut Schmidt die Produktion und Logistik für Europa gebündelt: "Damit gibt es in der Konsequenz dann nur noch einen Leuchtenstandort und deshalb wird hier der Mitarbeiterabbau geringer ausfallen."

Die Verlagerung von Nové Zámky nach Traunreut soll nun zügig umgesetzt und bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Das Werk in der Slowakei wird deshalb nicht geschlossen, es werde dort auch für die Automobil-Branche gearbeitet, also etwa Scheinwerfer für Autos produziert. Die Konzentration in Traunreut stärke "ganz sicher" den Standort, versicherte am Dienstagnachmittag Osram-Sprecher Schmidt. Der Siteco-Standort sei im Vergleich der etabliertere: "Hier ist vieles schon vorhanden. Um die Organisation zu vereinfachen und Prozesse zu optimieren, hat sich Traunreut angeboten."

Siteco-Betriebsratsvorsitzender Dieter Roßhuber zeigte sich nach der Bekanntgabe dieser neuen Pläne auf einer Betriebsversammlung in Traunreut erfreut: "Für die Stärkung des Standortes ist das gut und wichtig." In der kurzfristig angesetzten Veranstaltung im Technologie- und Designcenter an der Georg-Simon-Ohm-Straße waren die Mitarbeiter von der Geschäftsführung informiert worden.

