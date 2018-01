Traunreuter sitzt neun Tage lang in Biwak-Hütte fest, bevor er Hilfe ruft

Nachdem er neun Tage lang in einer Biwak-Hütte in Österreich festgesessen hatte, konnte am Dienstag ein Traunreuter gerettet werden. −Symbolfoto: dpa Nachdem er neun Tage lang in einer Biwak-Hütte in Österreich festgesessen hatte, konnte am Dienstag ein Traunreuter gerettet werden. −Symbolfoto: dpa



Ein 44 Jahre alter Mann aus Traunreut (Landkreis Traunstein) saß neun Tage lang in einer Biwak-Hütte in den Loferer Steinbergen in Österreich fest. Nachdem er nach eigenen Angaben sechs Tage lang nichts mehr zu Essen hatte und wegen der Witterung nicht absteigen konnte, rief der Mann am Dienstag die Bergrettung an. Er wurde per Hubschrauber geborgen. Die Schuld für seine missliche Lage gab er einer Wetter-App.

Der Mann war am Montag, 15. Januar, von Maria Kirchental in St. Martin bei Lofer mit Schneeschuhen zur "Prax Biwakhütte" in rund 1800 Metern Höhe aufgestiegen. Als er am nächsten Tag absteigen wollte, herrschte ein Schneesturm. Deshalb verschob er seinen Abstieg. Nachdem der Schneefall weiter anhielt, entschloss er sich am Dienstag, nachdem er den Abstieg wegen der hohen Lawinengefahr nicht mehr wagte, die Bergrettung zu rufen. Da ein Aufstieg der Bergrettung aufgrund der Lawinengefahr nicht möglich war, wurde der Traunreuter mit Hilfe eines Polizeihubschraubers geborgen.

Der 44-Jährige war laut Polizei Salzburg für seinen Ausflug gut ausgerüstet. Zur Frage, ob der Mann sich nach seiner Rettung in ärztliche Behandlung begeben hat, konnte die Polizei auf Nachfrage der Heimatzeitung keine Angaben machen. Sichtbare Verletzungen habe er aber keine gehabt.

Aussagen des Mannes zufolge habe die Wetter-App, welche er auf sein Handy geladen hatte, das falsche Wetter angezeigt. − pnp