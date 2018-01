Lieferwagen erfasst Buben im Kreis Traunstein - Zwölfjähriger stirbt

Zwei Buben wurden am Mittwochmorgen in Tacherting am Bahnübergang in der Bahnhofstraße von einem Lieferwagen erfasst. − Foto: Herbert Reichgruber Zwei Buben wurden am Mittwochmorgen in Tacherting am Bahnübergang in der Bahnhofstraße von einem Lieferwagen erfasst. − Foto: Herbert Reichgruber



Ein tragischer Unfall hat sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr in Tacherting (Landkreis Traunstein) ereignet. Zwei Buben im Alter von neun und zwölf Jahren wurden beim Überqueren einer Straße von einem Lieferwagen erfasst. Der zwölfjährige Schüler wurde bei dem Anstoß so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus Traunstein an den Folgen verstarb.

Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang in der Bahnhofstraße. Nach Angaben der Polizei hatte der Lenker des Lieferwagens, der ortseinwärts unterwegs war, die am Straßenrand wartenden Schüler bemerkt. Als er nach dem Bahnübergang in Höhe der Buben war, sollen diese plötzlich auf die Straße getreten sein und wurden von dem Fahrzeug erfasst. Der zwölf Jahre alte Bub wurde dabei so schwer verletzt, dass er im Klinikum Traunstein nicht mehr gerettet werden konnte. Der neunjährige Schüler wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen in die Klinik nach Altötting gebracht.

Die beiden Schüler waren offenbar auf dem Weg zum Zug nach Trostberg, die Haltestelle liegt nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt. Der Lenker des Lieferwagens konnte nach erster Einschätzung der Polizei den Zusammenstoß nicht verhindern, er erlitt einen Schock. Zur Betreuung der Angehörigen waren ein Helferinterventionsteam sowie das Kriseninterventionsteam der Malteser vor Ort. Neben mehreren Notärzten und dem Rettungshubschrauber waren an der Unfallstelle drei Rettungswagen die Einsatzleitung des BRK-Kreisverbandes Traunstein und die Feuerwehr Tacherting mit 21 Kräften im Einsatz.

Am Unfallort wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Traunstein zur Abklärung der Unfallursache ein Sachverständiger bestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden durch die Polizeiinspektion Trostberg geführt − hr