Wildernde Hunde zerstören Stall und töten zwei Hasen

Wildernde Hunde haben in Palling (Landkreis Traunstein) am Dienstagabend in einem Garten in der Seestraße gewütet und zwei Stallhasen getötet. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Die Hunde hatten am Dienstagabend gegen 18 Uhr eine Gartenbegrenzung überwunden. Im Garten brachen sie einen Hasenstall auf und töteten beide Stallhasen. Die Polizei geht davon aus, dass die Hunde aus Richtung Chiemgaustraße kamen.

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich am vergangenen Donnerstag ereignet. Gegen 14.15 Uhr meldeten Anwohner der Chiemgaustraße der Polizei, dass wildernde Hunde gerade einen bewohnten Hasenstall zerlegen. Der Halterin gelang es jedoch, die Hunde vor dem Eingreifen der Polizei einzufangen. Die Frau wurde ermittelt und angezeigt.

Ob es sich in beiden Fällen um die gleichen Hunde handelt, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich an der Operativen Ergänzungsdienst der Polizei in Traunstein, bei dem die Hundeführer angegliedert sind, unter der Nummer 0861/9873-0 zu wenden. Zudem prüft die Polizei, ob die Fälle in Zusammenhang mit einem getöteten Haushasen am 16. April 2017 in der Chiemgaustraße stehen. − pnp