Wo eine Ortsumfahrung für Chieming verlaufen könnte

Fünf Trassenvarianten für eine mögliche Ortsumfahrung von Chieming sind am Dienstagabend im Gemeinderat vorgestellt worden. −Grafik: ing Fünf Trassenvarianten für eine mögliche Ortsumfahrung von Chieming sind am Dienstagabend im Gemeinderat vorgestellt worden. −Grafik: ing



Wichtigster Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in Chieming war die Vorstellung der Pläne für eine Ortsumfahrung. Fünf Varianten waren untersucht worden, Ausgangspunkt ist jeweils der Bereich südlich von Oberhochstätt.

Alle Varianten sehen den Bau einer Brücke über das Krebsbachtal mit einer Länge von etwa 118 Metern vor. Variante eins würde dann in Richtung Kleeham zur St2095 und weiter bis etwa Laimgrub führen. Die Variante zwei, die Experten als besonders sinnvoll ansehen, würde in Richtung Pfaffing-Eglsee verlaufen und weiter entlang auf der St2095 bleiben. Die Varianten drei bis fünf würden dagegen zu nahe ans Gemeindegebiet Grabenstätt-Erlstätt führen sowie Wasser- und Naturschutzgebiete beinhalten. Eine mögliche Ortsumfahrung würde gut vier Kilometer lang sein.

An Gesamtkosten werden bei Variante zwei knapp 14 Millionen Euro erwartet. Die anderen Trassenvarianten dürften zwischen 12,5 und 13,2 Millionen Euro kosten. Bei Bürgern und Gemeinderat ist das projekt umstritten. Bürgermeister Benno Graf kündigte an, er, die Verwaltung und der Gemeinderat würden sich noch ausführlich mit den Trassenvarianten befassen. Heute sei es nur um die Vorstellung der Trassen gegangen, eine Beschlussfassung dazu erfolgte nicht. − oh

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 25. Januar 2018, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.