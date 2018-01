Wasserfarbenfrohe Schneemann-Einhorn-Familie

Fotos: privat Fotos: privat



Sie haben die weiße Pracht in eine kunterbunte Schneemann-Parade verwandelt: Luisa Wastlschmid und ihre Freundin Hannah Erk erwiesen sich am Sonntag als besonders kreative Baumeister. Statt Karotten, Zweigen oder Kieselsteinen benutzten sie zum Dekorieren Wassermalfarben, um besonders lustige Gesichter auf ihre frostigen Figuren zu zaubern. Dabei packte die beiden Zwölfjährigen so richtig der Ehrgeiz: Sie legten Schneemann und Schneefrau auch gleich noch zwei Babys in die Arme und komplettierten die farbenfrohe Familie mit einem Schneekind und einem kleinen Hund.

Weil Luisa und Hannah auch noch ein fantasievoller Kopfschmuck einfiel, nannten sie ihr im Dunkeln mit Stirnlampen vollendetes Meisterwerk "Die Schneemann-Einhorn-Familie." Von dieser ist im Garten in der Helene-Sedlmayr-Straße wegen des Tauwetters zwar nicht mehr viel übrig. "Aber beim nächsten Schnee", das verspricht Papa Bernhard Wastlschmid, "fällt den beiden sicher wieder etwas Schönes ein." - tt