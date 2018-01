Netzwerk Hospiz: Erster Preis für ein beispielhaftes Projekt

Schwerstkranke und sterbende Patienten werden vom Netzwerk Hospiz optimal versorgt. − Foto: dpa Schwerstkranke und sterbende Patienten werden vom Netzwerk Hospiz optimal versorgt. − Foto: dpa



Die Deutsche Hospiz- und Palliativstiftung schreibt jedes Jahr einen Wettbewerb für besondere, beispielhafte Projekte in der Hospiz- und Palliativstiftung aus. Im vergangenen Jahr hat sich das heimische Netzwerk Hospiz mit dem Konzept "Ambulante Palliativversorgung aus einer Hand" beworben – und den ersten Preis zuerkannt bekommen. "Die Preisverleihung ist eine besondere Anerkennung, und deshalb gestalten wir die Preisübergabe in einer größeren Veranstaltung mit Vertretern der Kommunalpolitik, unseren Partnern und Mitarbeitern", so Margit Parzinger vom Netzwerk. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 7. Februar, ab 19 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamts Traunstein statt.

Für die Rettungsdienste gibt es bundesweit eine einheitliche Rettungsnummer. Die Fachleute der Leitstellen organisieren dann den jeweils richtigen Dienst. Der Hilfesuchende hat eine Adresse, und ein unsinniger Wettbewerb unterschiedlicher Dienste wird vermieden. Dieses Organisationsprinzip ist eine große Hilfe für den einzelnen Menschen und fördert die Qualität der fachlichen Begleitung und Versorgung.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 25. Januar 2018, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.