Secondhand-Faschingsmarkt für guten Zweck

Die "aktion hoffnung" tourt mit ihren Secondhand-Faschingsmärkten durch ganz Bayern und macht am Freitag, 2. Februar, in Traunstein Halt. Gemeinsam mit der KLJB Traunstein bietet sie zum vierten Mal eine große Auswahl an bunten und ausgefallenen Faschingskostümen, Glitzermode, Retroteilen und besonderen Unikaten an. Der Erlös des Marktes ist für die Schulausbildung im Libanon bestimmt. Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 14000 Faschingsfreunde die 57 Märkte. Die "aktion hoffnung" konnte am Ende 19 Projekte mit 45000 Euro unterstützen.

Der Faschingsmarkt findet von 15 bis 18 Uhr im Pfarrheim Heilig Kreuz, Schloßstraße 15a, in Traunstein statt. Weitere Informationen gibt es bei der "aktion hoffnung" unter Tel. 0821/3166-3621 oder E-Mail karin.stippler@aktion-hoffnung.de. − red