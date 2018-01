111 Hoftafeln voller Geschichte

Susanne Namberger, Bürgermeister Stephan Bierschneider und Günther Roßmanith (von links) freuen sich über die neuen Hof- und Weilertafeln für Altenmarkt. − Foto: Mix Susanne Namberger, Bürgermeister Stephan Bierschneider und Günther Roßmanith (von links) freuen sich über die neuen Hof- und Weilertafeln für Altenmarkt. − Foto: Mix



Die Gemeinde Altenmarkt (Landkreis Traunstein) hat zusammen mit dem Heimat- und Kulturverein ein Hof- und Weilertafelprojekt realisiert. Wie bereits in anderen Kommunen der Region werden künftig Tafeln an Anwesen den Hofnamen zeigen und auf deren Geschichte verweisen. Außerdem werden Ortsteile von Altenmarkt kurz beschrieben.

Die Anschaffung der Tafeln geht auf die Initiative von Hans Maier zurück, Ehrenbürger von Altenmarkt und Ehrenvorsitzender des Heimatvereins. Günther Roßmanith vom Verein hat daraufhin 2016 in akribischer Vorarbeit sowie in Anlehnung an das Heimatbuch der Gemeinde 131 Anwesen herausgesucht und dazu jeweils Tafeln mit wichtigen Informationen entworfen.

Ab Februar 2017 gingen diese Entwürfe mit Anschreiben der Gemeinde an die jeweiligen Eigentümer mit der Bitte um Teilnahme am Projekt und gegebenenfalls Ergänzung oder Berichtigung. 111 der angeschriebenen Hauseigentümer und damit rund 85 Prozent entschieden sich zur Teilnahme und Anbringung einer Tafel. Diese sind einheitlich 400 auf 240 Millimeter groß, in ovaler Form, mit weißer Schrift auf blauem Grund. Neben den Hoftafeln wurden von der Gemeinde auch acht Weilertafeln in Auftrag gegeben, die Informationen zu Altenmarkt selbst, zu Baumburg, Nock, Angermühle, Berg, Kirchberg, Offling und Rabenden beinhalten. Die Hoftafeln werden demnächst, wenn es die Witterung zulässt, vom Bauhof an die Eigentümer verteilt und sollten von diesen an gut sichtbarer Stelle am Haus angebracht werden. Die Weilertafeln werden jeweils an zentralen Orten auf einem Pfosten aufgestellt. − mixMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 25. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.