Traunreuter harrt zehn Tage in Berg-Biwak aus - "Alles richtig gemacht"

Zehn Tage hat ein 44-jähriger Mann aus Traunreut (Landkreis Traunstein) auf einer Biwak-Hütte in den Loferer Steinbergen verbracht. Wegen großer Mengen Neuschnee und hoher Lawinengefahr konnte er nicht absteigen. Nachdem er sechs Tage lang nichts mehr zu essen hatte, wählte er den Notruf und wurde mit einem Polizeihubschrauber unverletzt geborgen. "Als Bergretter sind wir froh, dass er nicht runtergegangen ist, sonst wäre er jetzt vermutlich tot", lobt ein Sprecher der Bergrettung Lofer das Verhalten des Mannes mit seinen markanten Rastalocken.



Der Traunreuter erreichte am 14. Januar die Notunterkunft auf rund 1800 Metern Höhe, in der er laut Polizei nur eine Nacht verbringen wollte. Doch den Abstieg am nächsten Tag verhinderte ein Schneesturm, wie auch in den folgenden Tagen. "Es bläst dort immer wieder Schnee rein und deshalb kann es auch schnell zu spontanen Lawinen kommen, die sich selbst auslösen", sagt Bergretter Martin Leitinger. Ein Abstieg über das steile Gelände wäre deshalb zu gefährlich gewesen: "Er hat alles richtig gemacht."

Da sein Proviant aber nur die ersten vier Tage gereicht hatte, musste er sechs Tage ohne Essen auskommen - und rief schließlich den Notruf. Bergretter Leitinger, der den Traunreuter am Landeplatz in Empfang nahm, versicherte: "Er hat sich bedankt, war aber sonst sehr kurz angebunden und hat schnell das Weite gesucht." Für den Rettungseinsatz muss der Traunreuter laut Leitinger nichts bezahlen: "Es war eine Rettung des Bundesinnenministeriums, die kostet nichts."

