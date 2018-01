Kreis-FDP kürt Kandidaten für Landtag und Bezirkstag

Die FDP hat nominiert: Landtagskandidat, Dr. Walter Buggisch (rechts) und Bezirkstagskandidat Christian Schunck. − Foto: FDP Die FDP hat nominiert: Landtagskandidat, Dr. Walter Buggisch (rechts) und Bezirkstagskandidat Christian Schunck. − Foto: FDP



Spitzenkandidat der Freien Demokraten (FDP) im Stimmkreis 130 (Traunstein) für die Landtagswahl im Herbst ist Dr. Walter Buggisch (48) aus Bergen. Der langjährige Kreisvorsitzende, der bereits 2013 bei der Landtagswahl kandidiert hatte, betonte in seiner Bewerbungsrede: "Als Führungskraft der bayerischen Polizei liegt mir das Thema Innere Sicherheit besonders am Herzen. Hier ist in den vergangenen Jahren zwar vieles richtig gemacht worden. Damit Bayern das sicherste Bundesland bleibt, muss aber auch weiter viel investiert werden."

Spitzenkandidat der FDP im Stimmkreis Traunstein für den Bezirkstag ist Christian Schunck (45) aus Obing, der ebenfalls dem Kreisvorstand angehört und ebenfalls ohne Gegenstimmen gewählt wurde. − red