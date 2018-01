Maler-Innung: Klaus Freutsmiedl ist neuer Obermeister

Sie wollen die Maler- und Lackierer-Innung Traunstein in den kommenden drei Jahren weiterführen (von links): Florian Epple, Michael Röling, Markus Meier, stellvertretender Obermeister Helmut Hanisch, Alexander Hunker, Markus Grafetstetter und der neue Obermeister Klaus Freutsmiedl. − Foto: awi Sie wollen die Maler- und Lackierer-Innung Traunstein in den kommenden drei Jahren weiterführen (von links): Florian Epple, Michael Röling, Markus Meier, stellvertretender Obermeister Helmut Hanisch, Alexander Hunker, Markus Grafetstetter und der neue Obermeister Klaus Freutsmiedl. − Foto: awi



Wechsel bei der Maler- und Lackierer-Innung Traunstein: Günther Sonderhauser legte nach neun Jahren das Ehrenamt des Obermeisters nieder. In der Hauptversammlung im Gasthaus "Sailer Keller" in Traunstein wurde Klaus Freutsmiedl aus Truchtlaching ohne Gegenstimme zu seinem Nachfolger gewählt. Sein Stellvertreter ist künftig Helmut Hanisch aus Siegsdorf. Weitere Vorstandsmitglieder sind Florian Epple aus Waging am See, Markus Grafetstetter aus Stein a. d. Traun, Alexander Hunker aus Truchtlaching, Markus Meier aus Surberg und Michael Röling aus Traunstein. − awi

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 26. Januar 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.