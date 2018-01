Großer Faschings-Auftakt

Ob bezaubernde Gardemädchen... Ob bezaubernde Gardemädchen...



Traditionell beginnt mit dem ersten "Bunten Abend" des Faschingsclubs Tittmoning (Lkr. Traunstein) die fünfte Jahreszeit offiziell. Premiere ist Freitagabend im Braugasthof, bis einschließlich Sonntagabend können sich die Besucher auf einen amüsanten Jahresrückblick mit garantiertem Angriff auf die Lachmuskeln einrichten.

Sarkastisch-bissig und respektlos geht es dabei der selbsternannten Schickeria, dem Klischee deutschen Handwerkertums sowie so machem Tittmoninger E- und F-Promi an den Kragen. Über wem letztendlich der Spott ausgegossen wird und welche Themen durch den Kakao gezogen werden, das erfährt man nur persönlich beim Besuch eines "Bunten Abends". Am Mittwoch war die große Generalprobe, nun folgt der erste Reigen, an drei Abenden hintereinander.

Der Premierenabend ist restlos ausverkauft, eine Abendkasse gibt es nicht. Für den Termin am Samstag gibt es nur noch vier Restkarten, allenfalls am Sonntag könnten Faschingsbegeisterte noch Erfolg haben: Rund 30 Karten liegen für den Termin am 28. Januar im Fotostudio Matzelberger noch auf, wie die Nachfrage der Heimatzeitung ergab.



