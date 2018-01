Beherzter Nachbarsbub verhindert größeren Brand

Die Feuerwehren Waging am See, Taching am See, Tengling und Tettenhausen waren am Mittwoch gegen 14.50 Uhr alarmiert worden. −Symbolfoto: G. Wolf Die Feuerwehren Waging am See, Taching am See, Tengling und Tettenhausen waren am Mittwoch gegen 14.50 Uhr alarmiert worden. −Symbolfoto: G. Wolf



Durch das beherzte Eingreifen eines 15-jährigen Nachbarsjungen mit dem Feuerlöscher konnte bei einem Zimmerbrand am Mittwoch in Taching am See (Landkreis Traunstein) größerer Schaden verhindert werden. Die Feuerwehren Waging am See, Taching am See, Tengling und Tettenhausen waren gegen 14.50 Uhr alarmiert worden. In der Küche eines Einfamilienhauses hatte ein Topf mit Fett auf dem Herd Feuer gefangen, als die 78-jährige Hausbesitzerin kurz das Zimmer verlassen hatte. Durch die hohe Flammwirkung wurde sofort die hölzerne Decke in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr musste einen Teil der Zimmerdecke abtragen, da sich einige Glutnester gebildet hatten. Die 78-Jährige kam mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der 15-jährige Ersthelfer und seine Mutter, die ihrem Sohn zur Hilfe kam, wurden vorsorglich vor Ort durch das BRK Traunstein behandelt. Insgesamt waren etwa 64 Mann der freiwilligen Feuerwehren, sowie zwei Krankenwagen des BRK und ein Notarzt im Einsatz. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 10000 Euro. − red