Ausstellung und Seminarräume im Piracher Wasserturm

Von den oberen Geschoßen des Piracher Wasserturms bietet sich eine tolle Fernsicht (hier zur Baumburger Kirche) und ein guter Einblick in die Gärten und Häuser der Nachbarn. −Archivfoto: Reichgruber



Seit mehreren Jahren beschäftigen sich Stadtverwaltung, Stadträte, Landratsamt und sogar das Verwaltungsgericht und der Verwaltungsgerichtshof (VGH) mit dem Wasserturm in Pirach. Die Traunreuter Bauträgerfirma Brüderl Vision hatte seit 2012 vielerlei Anträge zur Umgestaltung und Nutzung des 25 Meter hohen Turms gestellt. Die Nachbarn hatten aber gegen eine intensive Nutzung des achtgeschossigen Turms, der freien Blick in die Berge und in die Gärten und Häuser des Dorfes bietet, geklagt. Über eine völlig neue Variante beriet der Bauausschuss in der Sitzung am Mittwochabend.

Brüderl Vision hat nun eine Nutzungsänderung des dritten bis fünften Obergeschoßes zum Einbau einer Ausstellung und Errichtung einer Fluchttreppe beantragt. Der Einbau von drei Wohnungen vom Erdgeschoss bis zum zweiten Obergeschoß ist bereits genehmigt. Laut einer Betriebsbeschreibung ist oben eine Ausstellung mit dem Titel "Historie Wasserturm" vorgesehen mit "wechselnden Exponaten über die Geschichte der Wasserversorgung der Hörpoldinger Gruppe".

Ausschließlich angemeldete Gruppen sollen durch die Ausstellung geführt werden – nach Einschätzung des Antragstellers etwa zwei Kleingruppen pro Monat. Und etwa zweimal im Jahr sollen Veranstaltungen mit bis zu 15 Personen stattfinden. Außerdem sollen in den Räumen Workshops der Mitarbeiter aus Traunreut mit je maximal acht Teilnehmern abgehalten werden. Im fünften Obergeschoß ist zusätzlich eine Aussichtsplattform vorgesehen.

Die Nachbarn in Pirach haben auch gegen dieses Vorhaben Rechtsmittel angekündigt. Der Bauausschuss erteilte dem Vorhaben schließlich mit 5:2 Stimmen das Einvernehmen.

