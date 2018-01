So überlebte der Traunreuter zehn Tage in der Biwak-Schachtel

Als der Hubschrauber landete, sei er "heilfroh" gewesen, sagte Marco Brauner. − F.: Bergrettung Als der Hubschrauber landete, sei er "heilfroh" gewesen, sagte Marco Brauner. − F.: Bergrettung



Bei Marco Brauner aus Traunreut (Landkreis Traunstein), der zehn Tage lang in einer Biwak-Hütte fest saß, ist der Alltag eingekehrt. Er arbeitet als Altenpfleger. Was der 44-Jährige aber neun Nächte lang auf rund 1900 Metern Höhe in den Loferer Steinbergen in Österreich mitgemacht hat, wünscht man niemandem. "Ich will mich jetzt ausruhen und wieder ganz normal essen", sagte er den "Salzburger Nachrichten".

Seine Vorräte gingen nach drei Tagen aus



Welche Vorräte hatte er dabei? "Zwei Packungen Nudeln, Schokolade, etwas Brot und Käse. Außerdem eine Packerlsuppe, die ich mehrmals gestreckt habe. Auf der Hütte fand ich eine Tafel Schokolade und Obstler zum Trinken. Aber nach drei Tagen waren alle Vorräte aus", erzählt der Traunreuter weiter. Zum Trinken habe er sich dann Schnee geschmolzen und einmal am Tag Feuer gemacht. Er habe nicht gewusst, wie lange er da oben bleiben muss. Und warum hat er die Bergrettung nicht gerufen? "Das wollte ich nicht. Ich dachte, es wird schon wieder. Bekannten habe ich ja Bescheid gesagt. Aber nach sechs Tagen ohne Nahrung war ich zu schwach." Als der Hubschrauber am Dienstag neben der Hütte landete, sei er heilfroh gewesen.

Der Medienrummel ist ihm zuwider

Seine Geschichte findet seit Mittwoch in den Medien ein bundesweites Echo. Brauner hat mittlerweile Anfragen für Interviews von Magazinen, Radio- und Fernsehstationen. Er allerdings macht sich Sorgen, dass durch den Medienrummel und immer mehr Touristen die Einsamkeit und Ruhe seiner geliebten Berge einmal mehr aufs Spiel gesetzt werden könnte, wie er dem ORF sagte. In der Heimatzeitung wollte er von sich selbst kein Bild veröffentlicht sehen.

