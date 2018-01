Neuer Stadtmanager in Traunreut startet im Mai - bisher in Rosenheim

Er bezieht am 1. Mai sein neues Büro im Rathaus und soll eng mit Bürgermeister Klaus Ritter zusammenarbeiten: Der in Sondermoning lebende Stadtmanager Christian Ehinger. − Foto: hr Er bezieht am 1. Mai sein neues Büro im Rathaus und soll eng mit Bürgermeister Klaus Ritter zusammenarbeiten: Der in Sondermoning lebende Stadtmanager Christian Ehinger. − Foto: hr



Am 1. Mai bekommt Traunreut (Lkr. Traunstein) erstmals einen Stadtmanager, der nicht nur über viel Erfahrung verfügt, sondern als Sondermoninger aus der Region kommt und die Stadt schon sehr gut kennt. Christian Ehinger hat einen unbefristeten Vertrag unterschrieben und wird nach seinem Abschied als Leiter von Stadtmarketing und Stadttourismus in Rosenheim die neue Aufgabe antreten. Seine Einstellung wurde am Donnerstag im Stadtrat bekanntgegeben.

Der 45-Jährige ist in Laufen geboren, hat in Bayreuth studiert und ist Diplom-Wirtschaftsgeograph. Seine erste Berufserfahrung sammelte er in einer Unternehmensberatung in Hamburg, dann zog es den begeisterten Bergsportler wieder in die Heimat. 2001 begann er in der Wirtschaftsförderung der Stadt Rosenheim, übernahm dort dann das Stadtmarketing und leitet inzwischen auch den Tourismusbereich in Rosenheim.

Privat ist Ehinger hingegen bisher schon viel in Traunreut unterwegs gewesen, kauft gerne am Samstag am Wochenmarkt ein, besucht Veranstaltungen im k1 und auch seine Frau und die drei Kinder sind mit der nahen Stadt verbunden. Nach den Jahren in der über 150 Jahre alten Stadt Rosenheim freut er sich auf die junge und größte Kommune in seinem Heimatlandkreis Traunstein: "In einer Großstadt gibt es sehr viele Akteure, alte Vereine und Verbände und Strukturen, die nur schwer aufzuhebeln sind. Da fehlt es manchmal am Gestaltungsspielraum. In Traunreut ist das eine neue Stelle mit neuen Aufgaben und das ist attraktiv." Er könne hier neue Ideen einbringen.

Für Bürgermeister Klaus Ritter kommt der Stadtmanager zur richtigen Zeit, denn mit Städtebauförderung und Neugestaltung des Munaparks stehen viele Herausforderungen an. Ehinger will hier seine Erfahrungen einbringen: "Es ist kein Neuanfang, schließlich gibt es schon viele Aktionen und Veranstaltungen sowie Pläne etwa an der Eichendorffstraße oder für die Bibliothek. Es ist viel Potential vorhanden, schon die gewaltige Summe an Menschen, die hier arbeiten." Verbesserungswürdig ist seiner Ansicht nach beispielsweise die Bindung der Traunreuter zu ihrer Stadt.

Mehr über den neuen Leiter des Stadtmarketings und seine Pläne für Traunreut lesen Sie am Freitag, 26. Januar, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.