Traunsteiner Schlachthof bleibt in Bauernhand

Bei Marco Brauner aus Traunreut (Landkreis Traunstein), der zehn Tage lang in einer Biwak-Hütte fest...

Ein vermisster Eiskletterer aus Bayern ist zwei Tage nach einer Lawine in den Südtiroler Alpen tot...

Bei einem schweren Unfall ist am Freitagmorgen auf der A3 in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in...