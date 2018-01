Parkhaus an der Scheibenstraße Traunstein bleibt vorerst bestehen

Das marode Parkhaus an der Scheibenstraße in Traunstein soll vorerst weiter betrieben werden. − Foto: Wittenzellner Das marode Parkhaus an der Scheibenstraße in Traunstein soll vorerst weiter betrieben werden. − Foto: Wittenzellner



Das Parkhaus an der Scheibenstraße in Traunstein ist in die Jahre gekommen. Eine eingehende Bauwerksprüfung der Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) im Jahr 2016 dokumentierte eine erhebliche Schädigung durch Chlorid. Das gut frequentierte Parkhaus in der unteren Stadt in unmittelbarer Nähe zum Stadtplatz habe im aktuellen Zustand wohl nur noch eine Nutzungsdauer von maximal fünf Jahren. Die Sanierungskosten wären enorm.

Der Finanz- und Planungsausschuss waren jeweils mit 9:0 Stimmen für den Beschlussvorschlag, den auch der Stadtrat einstimmig übernahm. Dieser sieht vor, dass das Parkhaus ohne Sanierung an der Konstruktion bis zum Ende der Standsicherheit weiter betrieben werden soll. Überlegungen über die Folgenutzung des Grundstücks sollen jedoch sofort eingeleitet werden. − awi

