Mann gesteht einen Fall von Brandstiftung in Suchtzentrum

Zwei Brände ereigneten sich innerhalb von zwei Tagen in einem Suchtzentrum in Schnaitsee. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. −Archivfoto: Josef Unterforsthuber



In einem Suchtzentrum in Schnaitsee (Landkreis Traunstein) hat es am Samstag, 6. Januar, und am Sonntag, 7. Januar, zwei Mal gebrannt. Die Kripo Traunstein ging in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Nun hat ein 31-Jähriger gestanden, zumindest für einen Brand, verantwortlich zu sein. Wer den zweiten Brand verursacht hat, ist noch unklar.

Der 31-Jährige, der zum Zeitpunkt der Brände in der Einrichtung untergebracht war, hat nun gestanden, den ersten Brand am Samstagmittag durch fahrlässiges Handeln ausgelöst zu haben. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann bereits Mitte Dezember 2017 in der Wohnung einer Bekannten in Freilassing mehrere Gegenstände angezündet. Dabei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Diese Tat räumte der Mann bei seiner Vernehmung ebenfalls ein.

Das erste Feuer war am Samstagmittag von Mitarbeitern in einer Werkstatt der Einrichtung entdeckt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, doch die Inneneinrichtung der Werkstatt, Boden-, Decken- und Wandelemente waren beschädigt worden.

Kurz nach Mitternacht brannte es in einem anderen Raum. Mitarbeiter hatten bemerkt, dass ein Christbaum in Flammen stand. Auch dieses Feuer konnte schnell gelöscht werden. In beiden Fällen wurden keine Personen verletzt, den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Wer für das zweite Feuer verantwortlich ist, wird derzeit noch ermittelt. − pnp